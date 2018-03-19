Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteğindeki tarafından Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin şehir merkezi TSK ve ÖSO kontrolüne geçti. Bölgede 3 bin 600'den fazla terörist etkisiz hâle getirilirken, kontrol sağlanan bazı köy ve mahallelerde tuzak-mayın temizleme çalışmalarının sürdüğü ifade ediliyor.

ABD'DEN SKANDAL MESAJ

Tüm bunlar yaşanırken bölgedeki son gelişmelere ilişkin açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Afrin'deki terörist unsurların Türk ordusundan endişeyle şehri terk ettiğini bildirdi. Durumun Washington yönetiminde derin endişe yaşattığı vurgulanan açıklamada, Türkiye, Rusya ve İran'a insani yardım çağrısı yapıldı.

DIŞİŞLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Afrin'deki duruma ilişkin açıklaması hakkındaki bir soruyu cevapladı. ABD'li sözcünün yaptığı açıklamanın, ABD makamlarının Zeytin Dalı Harekâtı'nın gerekçesini, amacını ve mahiyetini idrak edemediklerini veya anlamak istemediklerini gösterdiğini aktaran Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Afrin'deki durum hakkında bugün yaptığı açıklama, ABD makamlarının Zeytin Dalı Harekâtı'nın gerekçesini, amacını ve mahiyetini hala idrak edemediklerini veya maalesef anlamak istemediklerini göstermektedir. Zeytin Dalı Harekâtı, bir terörle mücadele harekâtıdır. Harekât, kesinlikle sivil halkı hedef almamakta, bilakis sivil halkı bir terör örgütünün baskı ve tahakkümünden kurtarmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, sivillerin zarar görmemesi için gerekli tüm önlemler alınmış, sivil halka insani yardım erişimi sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Afrin'de teröristlere karşı yürütülen harekâtın DEAŞ ile mücadeleye zarar vereceği iddiasının her türlü temelden yoksun olduğunu aktaran Aksoy, Suriye'de terörizmle mücadeleye asıl zarar veren yaklaşımın, terörist bir gruba karşı bir başka terör örgütünün kullanılması ve bu terörist grubun kendi bölücü gündemini ilerleterek sahada oldu bittilere, demografik değişiklikler yapmasına göz yumulması olduğunu belirtti.

PYD/YPG'YE ABD DESTEĞİ SÜRÜYOR

Bu açıklama ile Türkiye'nin bölgedeki sivil hassasiyeti gözeten politikası ve harekâtın ilk anından beri gerçekleştirdiği insani yardımların ABD tarafından nasıl görmezden gelindiği bir kez daha tescillendi. Öte yandan ABD yönetimi, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye verdiği desteği farklı noktalarda sürdürüyor.