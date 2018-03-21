Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauer’in “Afrin’de olanlardan kaygılıyız” açıklamasına Ankara’dan sert cevap geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Peki biz kaygılıyken siz neredeydiniz? Terör örgütüne silah yağdırıyordunuz. Şimdi biz o insanlara yardım götürüyoruz” diyerek ABD’li Sözcü’ye tepki gösterdi. ABD’li Sözcü’ye en anlamlı cevaplardan birisi ise, hâlen Afrin’de görevini devam ettiren Mehmetçik’ten geldi. Türk askeri, kendi kumanyasını paylaşmakla kalmayıp, yüzlerce kamyon gıda malzemesini âdeta Afrin’e yığdı.



KIZILAY, AFAD, İHH ORADA

Aynı şekilde Türk Kızılayı’ ve AFAD da, sıcak yemek dağıtımı dahil binlerce koli hayati malzeme barındıran yardımları Afrinli sivillere ulaştırmaya başladı. ABD’li Sözcü “Endişeliyiz”, Uluslaraası Kızılhaç Başkanı Peter Maurer, “Türk Kızılayı’nın itibarı kalmadı” dediği anlarda Türk askeri ile Türk Kızılayı ve AFAD Afrin’de yardımları Afrinlilere ulaştırıyordu. Yine Türkiye’nin önemli yardım kuruluşlarından İHH’nin de harekatın daha ilk günlerinden itibaren bölgede konuşlandığı görüldü. Afrin’in tamamen ele geçirilmesi ile birlikte İHH bu sefer yardımları şehir içerisinde sivillere teslim etti.



ELLERİYLE DAĞITTILAR

Türk askerine ve Türk Kızılayı’na yapılan iftiralara AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan bizzat cevap verdi. Güllüoğlu ve Altan, Mehmetçik tarafından özgürlüklerine kavuşturulan Afrin halkına sıcak yemekten gıda maddesi dolu kolilere kadar yardım malzemelerini kendi elleriyle dağıttı. Güllüoğlu ve Altan, Türk ekipleri ile birlikte bununla da kalmayıp ev ev dolaşarak hiç kimsenin yardım malzemelerinden mahrum kalmaması için gayret gösterdi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin ilçe merkezindeki sivillerin yaptığı açıklamalar ise, dehşet vericiydi.



PKK BİZİ AÇ BIRAKTI

Hırbet eş Şaer köyünden Ebu Muhammed’in sözleri Uluslararası Kızılhaç Örgütü’nün PKK’lı teröristleri nasıl beslediğinin en açık deliliydi. Ebu Muhammed, “Ne diyeyim size, PKK’nın depoları gıda doluyken insanların karnı açtı. Bize bir şey bırakmadılar. Yazık değil mi? (YPG/PKK) Buradan çıkarken gıda depolarını yakıp gittiler. Depolardaki gıdaları sadece kendilerine ayırmışlardı, diğer sivillere vermezlerdi. Eğer örgüttensen sana verirlerdi. Yok değilsen gıda vermezlerdi. Sokaklar aç insanlarla doluydu” sözleri ile yaşadıkları dramı ortaya koyuyordu. Adeta bayram havasının yaşandığı Afrin’de şimdi çocuklar da çok mutlu... Kefer Cenni köyünde arkadaşları ve kardeşleriyle oynayan 10 yaşındaki Luay Fehmen, “Günlerdir aç yatıp aç kalktık. Türk askerinin gelmesiyle birlikte karnımız doydu” diyerek Türkiye’ye yapılan iftiralara en anlamlı cevaplardan birini vermiş oldu.

İHH Afrin’e yardım yağdırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, PYD/PKK’lı teröristlerden kurtarılan Afrin merkez, Mabetli ilçesi ve Kavkabah köyüne yardım ulaştırdı. İHH’dan yapılan açıklamaya göre, TSK tarafından YPG/PKK terör örgütünden kurtarılan Afrin’in merkezinde, Mabetli ilçesinde ve Kavkabah köyünde yaşayan ailelere gıda kolisi, çocuk paketi, ekmek ve hijyen kiti dağıtıldı. Açıklamada, şimdiye kadar yaklaşık 2 bin aileye yardım ulaştırıldığı kaydedildi.