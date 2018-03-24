Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yakup Albayrak, Çiftlik Bank gibi mağduriyetlerin kolay para kazanma hırsından doğduğunu ifade etti. Kumar alışkanlığının da bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok yaygın olduğunu belirten Albayrak “Küçük miktarda oynanan kumarlar var ama bunun miktarı gün geçtikçe yükseliyor. Bu durumda da çok ciddi ekonomik kayıplar ortaya çıkıyor. Burada temel vurgulanması gereken bir nokta var: İnsanlar kolay yoldan para kazanma yoluna gidiyorlar. Bir şekilde emek sarf etmeden kolay para kazanma yollarını arıyorlar. Bu ülkemiz için de insanlık için de pek olumlu bir şey değil” dedi.

Bunun örneklerini şu günlerde de yaşadığımıza değinen Albayrak şöyle konuştu: Herkesin bildiği üzere bir Çiftlik Bank konusu oldu. Bu Çiftlik Bank konusunu tam kumar olarak değerlendirmek mümkün değil. Bir kâr ve zarar ortaklığı olduğundan bahsediyorlar ama burada gerçekten birçok insan mağdur oldu. İnsanların kolay yoldan para kazanma hırslarını bir şekilde törpülemeleri gerekiyor, kazandığı paralarla kanaat getirerek, normal bir yaşantı devam ettirmeleri bence daha makul. İnsanlardaki bu kandırılmış hissi, kendini değersiz hissetme gibi durumlar oluşturarak kişiyi depresyona da itiyor. İHA