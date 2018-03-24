Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savcı, FETÖ üyesi olan Sezer’in darbe girişiminin yaşandığı gece emrindeki emniyet görevlilerine darbeye direnilmemesi yönünde talimat vermek suretiyle “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etmek” suçundan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Savcı ayrıca, zanlının ByLock programını değişik tarih ve zamanlarda kullandığını kaydetti. Avukat savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Sezer’i ‘Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.