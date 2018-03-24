Savcı, FETÖ üyesi olan Sezer’in darbe girişiminin yaşandığı gece emrindeki emniyet görevlilerine darbeye direnilmemesi yönünde talimat vermek suretiyle “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etmek” suçundan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Savcı ayrıca, zanlının ByLock programını değişik tarih ve zamanlarda kullandığını kaydetti. Avukat savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Sezer’i ‘Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.
O emniyet müdürüne 10 yıl hapis
24.03.2018 - 06:14 | Son Güncelleme: 24.03.2018 - 06:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır Çevik Kuvvet Şube Müdürü olarak görev yaparken, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Adrey Karlov suikastini gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş’ı, darbe girişiminin henüz tam olarak bastırılmadığı 16 Temmuz sabahı, 2 gün izin vererek Ankara’ya gönderen Kahraman Sezer’in yargılanmasına devam edildi.
Etiketler : karloc suikasti,
552217 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/552217.aspx
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