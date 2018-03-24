Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu tarafından bozguna uğrayan, operasyonun son ayağında Afrin’deki silahlarını bırakıp kaçmak zorunda kalan PKK, şimdi de Sincar derdine düştü. Terör örgütü, TSK’nın “İkinci Kandil” diye nitelendirilen Sincar’a operasyonu gündeme gelince kıvranmaya başladı.

Bölgeden çekildiğini duyuran örgüt, bir de yazılı açıklama yaptı. “KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, 3 Ağustos 2014 koşullarının ortadan kalktığı, Ezidilerin artık örgütlü bir toplum olduğu, Şengal ve çevresinde güvenliğin sağlandığı” belirtilerek bölgeyi boşalttıklarını açıkladı.

Ancak istihbarat kaynakları terör örgütünün oyunu deşifre etti.

PKK, Afrin’de YPG adıyla adı altında kurduğu yapılanmayı, Sincar’da YBŞ adıyla oluşturdu.

Kandil’den gelen yüzlerce terörist önce yerel halktan zorla askere alımlar yaptı, sonra bunlara silahlı eğitim verdi. YBŞ içinde de komutan seviyesinde PKK’lıları görevlendirdi.

PKK’nın bu çıkışının asıl sebebi Türkiye’nin Afrin’e müdahale ettiği gibi Sincar’a da benzer bir operasyonun önüne geçmek.

Yabancı kamuoyu baskısı oluşturmak bir kaç kare fotoğraf ve demeç verilerek, PKK’nın Sincar’da varlığının kalmadığı, YBŞ’nin de, kendilerini DEAŞ’tan korumaya çalışan Ezidilerden oluşan yerel bir güç olduğu havası verilmeye çalışıldı .