Haber Merkezi ANKARA
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Erciyes Üniversitesi, 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında devletinin ve milletinin yanında olmuş, soruşturma süreçlerindeki kurumsallaşma ve hassasiyetiyle diğer kurumlara rehberlik etmiştir. İleri sürülen ve iftira niteliği taşıyan asılsız iddiaların gerek yargı mercileri, gerekse ilgili merciler tarafından titizlikle soruşturulduğunu, üniversitemizin soruşturma sürecinden yüzünün akıyla çıktığını, hâlihazırda üniversitemiz üst yöneticileri ile ilgili yürütülen bir adli soruşturma bulunmadığını ve bu nedenle bazı basın-yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulama gereği duymaktayız.
Rektör Güven’e soruşturma yok
25.03.2018 - 06:05 | Son Güncelleme: 25.03.2018 - 06:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven hakkında FETÖ soruşturması açıldığı yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı.
Haber Merkezi ANKARA
Etiketler : muhammet gülen,erciyes üniversitesi,
552367 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/552367.aspx
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