Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Erciyes Üniversitesi, 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında devletinin ve milletinin yanında olmuş, soruşturma süreçlerindeki kurumsallaşma ve hassasiyetiyle diğer kurumlara rehberlik etmiştir. İleri sürülen ve iftira niteliği taşıyan asılsız iddiaların gerek yargı mercileri, gerekse ilgili merciler tarafından titizlikle soruşturulduğunu, üniversitemizin soruşturma sürecinden yüzünün akıyla çıktığını, hâlihazırda üniversitemiz üst yöneticileri ile ilgili yürütülen bir adli soruşturma bulunmadığını ve bu nedenle bazı basın-yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulama gereği duymaktayız.