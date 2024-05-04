Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bakan Tunç'tan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısına Gazze çağrısı: Acilen harekete geçin

Bakan Tunç'tan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısına Gazze çağrısı: Acilen harekete geçin

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bakan Tunç&#039;tan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısına Gazze çağrısı: Acilen harekete geçin

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısına seslendi. Tunç, "Soykırım suçunu önlemek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin varlık sebebidir. Suçlular da bellidir, acilen soruşturma açılmalı, tedbir kararları alınmalı, suçluların tutuklanması sağlanmalıdır." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın Filistin'de işlenen insanlık suçları karşısında soruşturmayı tamamlayarak davayı açmamasının, Gazze'deki dramın giderek artmasına, çocuk katliamının devamına neden olduğunu belirtti.

"ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN HAREKETE GEÇİLECEK?"

Davanın gecikmesinin, İsrailli saldırganları cesaretlendirdiğini, uluslararası hukuka olan güveni ortadan kaldırdığını, UCM'yi etkisizleştirdiğini aktaran Tunç, "15 bini çocuk 37 bin sivilin öldürüldüğü, 77 bin masum insanın yaralandığı, milyonlarca insanın açlık ve susuzluğa maruz bırakıldığı, hastanelerin, ibadethanelerin, okulların, mülteci kamplarının bombalandığı saldırılarda harekete geçilmeyecekse ne zaman geçilecektir." değerlendirmesini yaptı.

"BİR DAKİKA BİLE BEKLEMEMENİZ GEREKİR"

Tüm suç delilleri ortadayken davayı açmamakta direnmenin, katliama sessiz kalmak, işlenen suça ortak olmak anlamına geleceğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Artık tahammül kalmamıştır, insanlık vicdanı dünyanın her yerinde, üniversitelere, sokaklara, meydanlara taşmaktadır. Çocukların katlini önlemek UCM'nin elindedir, soykırım suçunu önlemek UCM'nin varlık sebebidir, UCM bunun için kurulmuştur, bu yetkisi vardır. Suçlular da bellidir, acilen soruşturma açılmalı, tedbir kararları alınmalı, suçluların tutuklanması sağlanmalıdır. Bir gün bile gecikmek, yüzlerce çocuğun hayattan koparılması demektir. UCM Başsavcısı Kerim Han, beklemeniz için hiçbir neden yok, dünya hukuk tarihine kara bir leke olarak değil insan haklarını ve adaleti savunan biri olarak geçmek istiyorsanız bir dakika bile beklememeniz gerekir. Lütfen çocuklar öldürülmesin. Suçlular adalet önünde hesap versin."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Hamas'tan ateşkes açıklaması: İsrail'le müzakerelerde ilerleme sağladık
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Teleferik faciasında bilirkişi raporu! Bakım yapan da denetleyen de aynı kişiymiş - GündemÖlüm resmen göz göre göre gelmişÖzgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin detaylarını Kemal Kılıçdaroğlu'na anlattı - GündemÖzel, Erdoğan görüşmesine ilişkin Kılıçdaroğlu'na ne dedi?İçişleri'nden tasarruf tedbiri! Bakan ve yardımcılarının araç sayısı azaltıldı - Gündemİlk adım İçişleri Bakanlığı'ndan geldiİlk fırsatta CHP'ye gideceğini söylemişti! Erdoğan-Özel görüşmesi için tarih belirlendi - GündemErdoğan-Özel görüşmesi için tarih belirlendiYurt dışından aldığı telefonu açtırmak istedi, hayatının şokunu yaşadı! 76 bin TL kaptırdı - GündemYurt dışından telefon aldı, hayatının şokunu yaşadıSaldırı hazırlığındaki 7 PKK'lı terörist öldürüldü - GündemHain saldırı hazırlığı yapıyorlardı...
Sonraki Haber Yükleniyor...