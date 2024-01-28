ABD İsrail'i soykırım davasından aklamaya çalıştı: 'Gazze'de hiçbir masum öldürülmedi'

ABD, İsrail'in yaklaşık 4 aydır Gazze Şeridi'nde yaptığı katliamı örtbas etmeye devam ediyor. ABD Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Uluslararası Adalet Divanı'nda görülen soykırım davasının 'Gazze'de hiçbir masum öldürülmedi' sözleriyle anlamsız bulduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'de yaklaşık 4 aydır katliam yapmaya devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana hastane, okul, ibadethane gözetmeksizin saldıran İsrail'in en büyük destekçisi ABD oldu. Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in yaptığı soykırımı onaylarken, ABD İsrail'in soykırımını bir kez daha örtbas etmeye çalıştı.

ABD SÖZCÜSÜ İSRAİL'İ AKLAMAYA ÇALIŞTI

ABD Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Gazze'de hiçbir masumun öldürülmediğini iddia etti. Kirby, "Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davası anlamsız çünkü Gazze'de ölen masum sivil sayısı sıfır." dedi.

GAZZE'DE CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının 114. gününde, öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 422'ye, yaralı sayısı 65 bin 87'ye yükseldi.

Birleşmiş Milletlere göre Gazze’deki nüfusun yüzde 45'inin şiddetli açlık çekiyor. Gazzeliler bazı bölgelerde 10 aileden 9'unun hiçbir şey yemeden bir günü geçiriyor.

İnsani yardımların yapılmadığı Gazze'de Filistinlilerin yaşam şartları giderek zorlaşıyor. Binlerce masum Filistinli, hayatta kalmak için yabani otlardan yemek, gerektiğinde buğdaydan un yapıyor ve topladıkları odunlarla bunları pişiriyor.

Öte yandan Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Güney Afrika tarafından İsrail aleyhine açılan soykırım davasında "İsrail'in Gazze'de soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına" hükmetmişti.