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    • Gazze'de katledilenlerin sayısı 26 bin 422'e ulaştı

    İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda katledilen Filistinlilerin sayısı 26 bin 422'ye, yaralı sayısının ise 65 bin 87'ye yükseldiği bildirildi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
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    İsrail, Gazze, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının 114. gününde, öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 422'ye, yaralı sayısı 65 bin 87'ye yükseldi.

    Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 165 kişinin öldürüldüğü, 290 kişinin de çeşitli şekillerde yaralandığı belirtildi.

    Saldırıların devam etmesi nedeniyle acil sağlık ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakilere ya da yollardaki yaralılara ulaşamadığı aktarıldı.

    Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar sonucu öldürülen Filistinlilerin sayısının 26 bin 422'ye, yaralı sayısının da 65 bin 87'ye yükseldiği belirtildi.

    Gazze'de katledilenlerin sayısı 26 bin 422'e ulaştı

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailGazze
    Haberler > Dünya > Gazze'de katledilenlerin sayısı 26 bin 422'e ulaştı
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