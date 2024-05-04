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Gazze’de can kaybı 34 bin 654’e yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gazze’de can kaybı 34 bin 654’e yükseldi

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail’in 7 Ekim'den beri katliam yaptığı Gazze'de zulüm sürüyor. Son yapılan açıklamada Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 654’e yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne 7 Ekim'den bu yana aralıksız şekilde saldırılarını sürdürüyor.

CAN KAYBI 35 BİNE DAYANDI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere 3 saldırı gerçekleştirdiği, 32 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 34 bin 654’e, yaralananların sayısının ise 77 bin 908’e yükseldiği ifade edildi.

Gazze’de can kaybı 34 bin 654’e yükseldi - 1. Resim

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Mısır, Katar ve ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması müzakereleri devam ediyor. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, dün Mısır’ın başkenti Kahire’ye gelmişti. Burns’un müzakerelerde son duruma ilişkin bugün görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Öte yandan, ismi açıklanmayan Hamas yetkilisi ise bugün bir heyetin başkent Kahire’ye gideceğini açıklamıştı. Yetkili, Hamas heyetinin esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinde İsrail’in sunduğu teklife yazılı bir cevap vereceğini belirtmiş, “Tüm direniş grupları arasında tam ve sürekli bir koordinasyon var ve direnişin talepleri konusunda görüş birliği mevcut” ifadelerini kullanmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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