YÖK olağanüstü Genel Kurulu yarın saat 10:00'da toplanacak. Toplantıda Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırı görüşülecek. Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden istifa eden Hasan Gönen de toplantıya katılarak saldırı öncesini, saldırıyı ve sonrasını üyelere anlatacak.
YÖK yarın olağanüstü toplanacak
11.04.2018 - 12:34 | Son Güncelleme: 11.04.2018 - 12:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Genel Kurulu'nun yarın saat 10:00'da olağanüstü toplanacağı bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : yök,toplantı,
555504 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/555504.aspx
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