Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÖK olağanüstü Genel Kurulu yarın saat 10:00'da toplanacak. Toplantıda Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırı görüşülecek. Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden istifa eden Hasan Gönen de toplantıya katılarak saldırı öncesini, saldırıyı ve sonrasını üyelere anlatacak.