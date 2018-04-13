Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarının içinde bulunduğu özel jet 11 Mart'ta İran'da düşmüştü. Mina Başaran yaşasaydı, Murat Gezer ile Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek düğün töreni ile dünya evine girecekti.

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; uçak kazasında hayatını kaybeden 8 genç kadının ailesi, Mina-Murat çiftinin düğün tarihi olan 14 Nisan'da bir araya gelecek.

Mina Başaranın nişanlısı mezarlığa gitti, bu çiçeği bıraktıMina Başaran'ın nişanlısı mezarlığa gitti, bu çiçeği bıraktı Anma törenine çiftin yakın dostları da katılacak...