Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında yaptığı açıklamalarında Malatya Turgut Özal Üniversitesinin kurulacağını ifade etti.

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KURULUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Turgut Özal'ın 25. ölüm yıldönümü vesilesi ile bir gelişmeyi paylaştı. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına göre Malatya İnönü Üniversitesi ikiye bölünecek ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi kurulacak.

YÖK ÇALIŞMAYI ONAYLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarının devamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının bu çalışmayı onayladığını ifade etti.