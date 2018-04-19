Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak yapılan soruşturmada haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma yürütülen ve örgüt içi kliptolu haberleşme sistemi olan by-lock sistemi kullancısı oldukları tespit edilen 7 eski Danıştay personeli ile bu kurumun FETÖ/PDY yapılanmasında görev aldığı tespit edilen kamu görevlisi olmayan 1 şahıs ; Ankara, Siirt, Kocaeli, Kayseri, Adana, Bursa illerinde eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Dev FETÖ operasyonu! 7 eski Danıştay gözaltında
19.04.2018 - 08:03 | Son Güncelleme: 19.04.2018 - 08:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara, Siirt, Kocaeli, Kayseri, Adana, Bursa illerine eş zamanlı operasyonu yapıldı. 7'si eski Danıştay personeli, 1'i kamu görevlisi olmayan toplamda 8 kişi FETÖ'ye bağlı olmaktan gözaltına alındı.
Etiketler : FETÖ,
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