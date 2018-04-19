Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak yapılan soruşturmada haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma yürütülen ve örgüt içi kliptolu haberleşme sistemi olan by-lock sistemi kullancısı oldukları tespit edilen 7 eski Danıştay personeli ile bu kurumun FETÖ/PDY yapılanmasında görev aldığı tespit edilen kamu görevlisi olmayan 1 şahıs ; Ankara, Siirt, Kocaeli, Kayseri, Adana, Bursa illerinde eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.