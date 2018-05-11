Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kabul edilen tasarıda, vergi ve vergi cezaları, bazı idari para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı kamu alacakları, gümrük vergileri ve bu vergiye ilişkin idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer'i alacakları yeniden yapılandırılıyor.

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerde vergiye esas alınan matrahları, kanunun yayın tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, 2013 takvim yılı için yüzde 35, 2014 takvim yılı için yüzde 30, 2015 takvim yılı için yüzde 25, 2016 yılı için yüzde20'den az olmamak üzere arttırılabilecek.

Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler ve YİKOB'a bağlı tahsil dairelerince takip edilen kesinleşmiş alacaklara ilişkin düzenleme yapılıyor.

Emeklilere ödenen 266 TL aylık 500 TL'ye çıkarılıyor.

Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans, yüksek lisans öğrencilerine terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine ilişiği, iltisakı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç 2018-2019 eğitim-öğretim yılıunda öğrenimlerine başlayabilecekler.

Öğretim üyeleri yerleştirme Programı kapsamında süresi içinde lisansüstü eğitimlerini tamamlayamayanlara, terör irtibatı, iltisakı haricinde af gelmesi bekleniyor.

Emeklileri Ramazan ve Kurban Bayramları'nda bin TL ikramiye verilecek.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, 30 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler ve Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden yüzde 2 oranında vergi tarh edilecek ve bu vergi 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının gecikme cezası ve alacaklarından vazgeçilmesi ön görülüyor.

İstanbul Boğazlar, tarihi yarımada ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı imar affı dışlında bırakılması ön görülüyor.