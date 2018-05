Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY İSTANBUL



Ramazan birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunun had safhaya çıktığı bir aydır. 11 ayın sultanı Ramazan Ayı’na sayılı günler kala Bağcılar Belediyesi, bütün hazırlıklarını tamamladı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Ramazan boyunca düzenlenecek etkinlikler için Kirazlı Metro İstasyonunda tanıtım toplantısı düzenledi. Zengin içerikli ve anlamına uygun bir program hazırladıklarını belirten Çağırıcı özetle şunları söyledi: 23 yıl önce ‘Bağcılar’da Ramazan farklı yaşanır’ sloganıyla başlattığımız etkinlikler sürüyor. Geleneksel hale getirdiğimiz ve 12 ay boyunca devam ettiğimiz uygulamalarımızın başında camilerimizin temizliği geliyor. Her iki ayda bir camilerimizi ilaçlı sularla temizleyip, daha sonra da gül kokularıyla cemaatimizin hizmetine sunuyoruz. Bu ramazan öncesinde de tüm camilerimizde aynı temizliği gerçekleştirdik.



130 BİN KİŞİ AĞIRLANACAK

Mübarek ay boyunca her gün 22 mahallede kurulacak Bereket Sofralarında 130 bin ilçe sakini birlikte iftar yapma ayrıcalığını yaşayacak. Ayrıca Mardin, Bitlis ve Almanya’da kardeş şehir Hamm’da iftar sofraları kurulacak. 10 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi yardımında bulunulacak ve 1500 kişiye de İftar Bileti dağıtılacak. Bilet verilecek kişiler evlerine yakın lokantalarda iftarlarını yapabilecek. “Askıda ekmek” uygulamasıyla vatandaşlar, bir ekmek kendileri için bir ekmek de ihtiyaç sahipleri için alacak ve fırınlardaki sepetlere koyacak. Ramazan ayı akşamlarında dalında uzman haline gelen tanınmış isimler Bağcılar’a konuk olacak. Sohbet programına katılacak olan ünlü isimler sağlık, ilahiyat, tarih, edebiyat, sanat ve diyetisyen gibi birçok alanda bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşacak. Çocuklar da gölge oyunları, yarışmalar ve çeşitli etkinlikleri izleyerek hoşça vakit geçirecek.