Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde Ankara'dan tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Eitan Naeh, bir süre Atatürk Havalimanı'nda uçuş saatini bekledi.

VIP Salonu'nu kullanmayan İsrail Büyükelçisi Naeh, Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde normal yolcuların kullandığı alandan geçti.

Pasaport kontrolünün ardından terminaldeki 205 numaralı salona gelen Naeh, burada sıraya girerek özel yer hizmetleri firması tarafından yapılan rutin kontrollerden geçti.

GAZETECİLERİ SELAMLADI

Yanında bir koruması ve bazı konsolosluk görevlileri bulunan Naeh, uçağın kapısına giderken kendisini görüntüleyen gazetecilere de selam verdi.

TÜRKİYE KOVDU

Dışişleri Bakanlığına çağrılan İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'e, Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle İsrail'in tutumunun protesto edildiği ve bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı bildirilmişti.