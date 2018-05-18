Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, 62 Filistinliyi şehit edip, 3 binden fazla kişi yaralayan İsrail'e karşı dünyayı ayağa kaldırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalci İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulme sert tepki göstererek Londra'dan İslam İşbirliği Teşkilatını olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Türkiye'nin dönem başkanlığında bugün İstanbul'da yapılacak İİT Olağanüstü Zirvesi, teşkilata üye ülkelerin, Filistinlilere yönelik saldırılar karşısında kararlı ve ortak tutum sergilemeleri açısından büyük önem taşıyor. Söz konusu zirvenin ardından bir de sonuç bildirgesi yayımlanacak.

Zirveye, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cebir es-Sabah, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz gibi çok sayıda devlet ve hükûmet başkanının katılımı öngörülüyor.

İİT, ABD'nin uluslararası tepkilere rağmen büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınayarak, uygulamaya destek veren ülke ve kuruluşlara karşı siyasi ve ekonomik uygulamalara gideceğini açıklamış, bu adımı "gayrimeşru" şeklinde nitelendirmişti.

ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanıması sonrasında 13 Aralık 2017'de İstanbul'da düzenlenen İİT Olağanüstü Zirvesi'nin ardından yayımlanan bildiride, Doğu Kudüs Filistin Devleti'nin başkenti olarak ilan edilmişti. İslam ülkeleri, bütün devletleri Filistin Devleti’ni ve Doğu Kudüs'ü onun işgal altındaki başkenti olduğunu tanımaya davet etmişti.



"DÜNYA HAREKETE GEÇMELİ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün İstanbul'da yapılacak zirveye dair, "Zirvede İslam ülkelerinin Filistin ve Kudüs Davası'nı savunmak amacıyla Filistin Devleti ve halkıyla dayanışma ve iş birliği içinde izleyecekleri tutum ve atacakları adımlar üzerinde durulacaktır" ifadesini kullandı. Kalın, "İsrail'in işgali ve Filistin meselesi sadece Müslüman ülkelerin değil, hukuk ve adalete inanan herkesin ortak meselesidir. Zirvede Filistin'de yaşanan zulmün sona erdirilmesi için dünya kamuoyunun harekete geçirilmesi yönünde atılacak adımlar da ele alınacaktır" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da zirve öncesinde Kudüs için yürüttüğü telefon diplomasisi çerçevesinde son 3 günde 37 mevkidaşıyla görüşme gerçekleştirdi.



BÜYÜK KUDÜS MİTİNGİ

Yapılan zulme dikkat çekmek için bugün Yenikapı'da yüzbinler bir araya gelecek. Önce Mescid-i Aksa’ya girişi yasaklayan, Kudüs semalarında ezanı susturan son olarak da masum sivillerin katleden İsrail'e karşı saat 15'te ‘Zulme Karşı Duruş’ mitingi düzenlenecek. Mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak.

İlk kıblemizin onurunu savunmak için buluşalım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tarihin hiçbir döneminde zulümle abat olana rastlanmadığını belirtti. Zulmün, insanlık değerlerinin inkârı, ihanetin baş tacı, kötülüğün saltanatı olduğunu ifade eden Bahçeli, zulme karşı tarafsız kalmanın da zulüm, zillet, ziyan, zarar olduğunu vurguladı. Bahçeli, "Türk milleti hiçbir asır ve çağda zulme destek vermemiş, bundan sonra da vermeyecektir. Kudüs, ilk kıblemizdir. Kudüs, Miracımızın aziz şehridir" değerlendirmesinde bulundu. MHP'nin mazlumların sedası, mağdurların taviz vermeyen sevdalısı ve sözcüsü olduğunun altını çizen Bahçeli, Gazze'de 8 aylık Leyla'nın zehirli gazla katledilişinin, insanlığın sarsıla sarsıla inişinin izhar ve ilanı olduğuna işaret etti. Devlet Bahçeli şunları kaydetti: MHP zulmün amansız düşmanı, zalim ve canilerin ebedi karşıtıdır. Tarafımız elbette bellidir, o da Hakk'ın ve haklının yanıdır. Bunu tüm dünyaya tekraren göstermek için yarın saat 16.00'da İstanbul Yenikapı'da düzenlenecek 'Zulme Lanet, Kudüs'e Destek' mitinginde aziz milletimizle bir ve beraber olacağız, ilk kıblemizin onurunu savunacağız. 18 Mayıs Cuma günü, İslam'ın vicdanı, Türklüğün kati ve keskin şuuru Yenikapı'da bir kez daha destan yazacak, dosta güven, düşmana korku salarak zulme ve zalimlere açık, ikaz dolu bir mesaj verecektir. Yenikapı'da buluşmak dileğiyle.

Kudüs, Mekke'nin Medine'nin kurtuluşudur

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün "ABD yönetimi büyükelçiliğini Kudüs'e taşınma kararı alarak, bu konuda tarafsızlığını yitirmiş, Birleşmiş Milletleri işlevsiz hâle getirmiş ve ABD'nin bu tavrı, terör devleti İsrail'i daha da cesaretlendirerek büyük bir katliam yapmasına yol açmıştır" dedi.

Tülün, Millî İrade Platformu'nun Haliç Kongre Merkezi'nde "Kudüs Kırmızı Çizgimizdir" başlığıyla düzenlediği toplantıda sivil toplum kuruluşlarının ortak basın metnini okudu.

İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin meselesinin çözümüne yönelik hiçbir kararına uymamayı alışkanlık hâline getirdiğine vurgu yapan Tülün, şöyle devam etti:

Her fırsatta dünyaya insan hakları ve demokrasi üzerinden ahkam kesen Batı ülkeleri, dünyanın en büyük hapishanesinde işlenen zulümlerin sorumlusu katil İsrail'e sesini çıkarmıyor. Kuruluş amacı Kudüs'ün özgürlüğü olan İslam İşbirliği Teşkilatı da tüm bu süreçlerde zayıf kalmış, İslam ülkelerindeki yönetimlerin bir kısmı neredeyse siyonistlerle birlikte hareket etmişlerdir.

Tülün, bu noktada Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuna vurgu yaparak, "Cumhurbaşkanımızın Filistin ve Kudüs konusunda kararlı duruşunu önemsiyor ve destekliyoruz. Biliyoruz ki ABD yönetimini ve İsrail'i cesaretlendiren, bölge ülkeleri yönetimlerinin etkisizliği ve sessizliğidir. Başta bu ülkeler olmak üzere tüm İslam alemini Filistin ve Kudüs davasına sahip çıkmaya, yarın İstanbul'da toplanacak olan İslam İşbirliği Teşkilatını güçlü bir duruş sergilemeye ve cesur kararlar almaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Tülün, Kudüs'ün kurtuluşunun sadece Filistinlilerin kurtuluşu anlamına gelmediğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: Bu aynı zamanda Mekke'nin, Medine'nin kurtuluşudur. Filistin meselesi çözümsüz kaldığı sürece dünyanın güvenliği ve özgürlüğü de tehdit altında olacaktır.

Basın toplantısına İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkan Vekili Bilal Erdoğan, KADEM Başkanı Sare Aydın Yılmaz, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok sivil tolum kuruluşu yöneticisi katıldı.

"Kudüs, hiç kimsenindir hepimizindir"

TOBB, Türk-İş, TİSK, TESK, TZOB, Hak-İş, Memur-Sen ortak basın toplantısı düzenleyerek İsrail'in vahşi saldırılarını kınadı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hazırlanan ortak açıklamayı okurken, ABD yönetiminin, 5 ay önce İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararından geri adım atmadığını ve hatasında ısrar ettiğini söyledi. Kudüs'ün 3 semavi din için de önemli ve vazgeçilmez bir şehir olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: Kudüs, insanlığın ortak değeridir, hiç kimsenindir ve hepimizindir. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa ve Kudüs, 1,5 milyar nüfuslu İslam toplumu için de ayrıca mukaddestir, vazgeçilemez bir mekândır. Dolayısıyla ABD ve İsrail'in birlikte başlattığı bu hukuksuz adım, Kudüs'e ihanettir, huzur ve barışa ihanettir, insanlığa ihanettir, tüm İslam alemine karşı saygısızca bir tutum, açık bir provokasyondur.