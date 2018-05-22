Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İsrail, estirdiği terörden dolayı hesap vermezse, aymazlığı giderek artıyor. O yüzden İsrail, hesap verecek. Bugün Filistin Dışişleri Bakanı kardeşimiz Riyad el-Maliki, İsrail’in yaptıklarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürdü. Bunun peşini bırakmayacağız."
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Bunun peşini bırakmayacağız!
22.05.2018 - 15:49 | Son Güncelleme: 22.05.2018 - 15:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Filistin, İsrail’in yaptıklarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürdü. Bunun peşini bırakmayacağız."
Etiketler : mevlüt çavuşoğlu,
561325 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/561325.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER