Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Sözcan ANKARA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Washington’daki görüşmesinde Menbiç’te uygulanacak yol haritası konusunda uzlaşmaya varmasının ardından Türkiye gazetesi, anlaşmanın detaylarına ulaştı. Buna göre teröristlerin Menbiç’i boşaltması için 90 günü kapsayan takvim hazırlandı. İlk 10 gün boyunca ön hazırlık yapılacak ve bir ay içinde tamamlanacak. 30 günden itibaren terör örgütü PKK/YPG Menbiç’i boşaltmaya başlayacak. 4 Temmuz itibarıyla teröristlerin Fırat’ın doğusuna çekilmeye başlaması bekleniyor. 90 günün sonunda da çekilme tamamlanacak. Eylül sonu ekim başı gibi ise Menbiç’te tek bir YPG’li terörist kalmayacak. ABD’nin Menbiç konusunda geri adım atmasının Türkiye’nin kararlı duruşu sayesinde olduğunu belirten diplomatik kaynaklara göre, ABD tarafına “ilişkiler kopmak üzere” mesajı net bir biçimde verildi. Türk halkının “gerekirse İncirlik ve Kürecik’i kapatın” diye hükûmete açık çek verdiğini ifade eden kaynaklar, aynı zamanda Türkiye’nin Afrin’den sonra hedefin Menbiç olduğunu açıklaması ve sergilediği kararlılığın da ABD’nin tavrında değişikliğe yol açtığını kaydetti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmelerinde “Orada biz de varız, askerleriniz saldırmasın” dedi. Erdoğan kararlı ve net olarak “Türk ve ABD askerlerinin karşı karşıya gelme riski bulunuyorsa çekin YPG’yi Menbiç’ten, bu risk ortadan kalksın” mesajını verdi.

Türkiye’yi kaybetme korkusu ve muhtemel bir çatışma riski sebebiyle ABD, Türkiye’nin sözüne geldiğini vurgulayan diplomatik kaynaklar, “Müzakereler sürerken ABD bir anda YPG’yi gözden çıkarmak istemedi. Mutabakat metnine ‘tarafların iç hukukuna ve kurumlarına uygun adımlar atılır’ gibi bir madde eklemek istedi. Anlaşmaya kongre onayı şartını açacak bu maddeye Türk tarafı itiraz etti. Böylece daha önce parantez içine alınarak rezerv konulan madde metinden çıkartıldı. ABD tarafının çekilme için YPG’ye 6 aylık süre tanınsın teklifini de Türkiye kabul etmedi’ bilgisini verdi.