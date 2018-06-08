Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hem Cumhurbaşkanı, hem de Başbakan tarafından dile getirilen bedelli askerlik konusunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen son Bakanlar Kurulu toplantısında da ele alındığı öğrenildi. Toplantıda, bedelli konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme getirdiği ve bugüne kadar çıkarılan bedelli uygulamalarına yapılan başvuru sayıları, yararlananların oranı ve buradan elde edilen gelirlerin de değerlendirildiği kaydedildi.

BEDELLİ ASKERLİKTE YAŞ SINIRI NE OLACAK?

Bedelli askerlikte 28 yaş sınırı olabileceği ancak 25 yaş için de taleplerin yoğun olduğunu gelen bilgiler arasında.

BEDELLİ ASKERLİKTE FİYAT NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik ücretinin ise 20 ila 25 bin lira olması bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMALARI

Gündemde olan bedelli askerlikle ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Seçim sonrasına işaret eden Erdoğan, “Sayın Başbakan bir açıklama yaptı. Bu öncelikle asker ile çalışmamız gereken bir konu. 24 Haziran'dan sonra hemen bizim ilk işimiz budur diye girmek olmaz. Biz bu işe hassas bir şekilde bakmamız lazım. Çok ciddi bir birikim var kabul ama bir tarafta da Afrin var, Cerablus var. Bir yandan da Kandil ve Sincar'ı konuşuyoruz. Bütün bunlar ortada. Biz böyle bir dönemde hemen bedelliyi çıkarmaya çalışırsak bu yanlış olur. Halk bize ciddi bir şekilde ‘ne yapıyorsunuz?' der. Onun için seçimi atlatalım, seçimden sonra değerlendiririz” ifadelerini kullandı..

Başbakan Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik için bir açıklama daha geldi. Yıldırım, "Seçimden sonra yapılacak ilk iş. Yeni hükümetin öncelikli konusu" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise "Bu şu anın konusu değil. Bunların hepsi seçimden sonra gündeme gelecek konular" ifadesini kullandı.