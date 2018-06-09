Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mayıs’tan bu yana solunum yetmezliği sebebiyle tedavi gören Erdoğan Demirören’in vefatı dolayısıyla Demirören ailesine başsağlığı diledi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay’la telefonda görüşen Erdoğan, vefat haberinin kendisini derinden üzdüğünü belirterek Demirören ailesine, sevenlerine, iş dünyasına başsağlığı diledi.

28 Ağustos 1938’de İnegöl’de dünyaya gelen Demirören, Sirkeci’de oto yedek parça ithalatı ve pazarlamasında faaliyet gösteren Kolaylık Oto kurucusu olan Babası Şükrü Demirören’in 1957’de vefatıyla genç yaşta aile işlerini devraldı. İlk gaz şirketini 1972 senesinde satın alarak hızlı bir büyüme sürecine girdi, şirket sayısını 48’e yükseltti. 1956-1957’de Beşiktaş ve Emniyet’de profesyonel futbol oynadı. Enerji, turizm, medya, sanayi, eğitim, inşaat başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren, 7 yıldır medyada faaliyet gösteren grup, son olarak Doğan Grubu’na ait olan Hürriyet, Kanal D, Posta, Fanatik, CNN Türk, DHA, D-Smart gibi markaların sahibi olmuştu. Milangaz ve Likidgaz markalarıyla bilinen Demirören Grubu, 2016 yılında da Fransız Total’in Türkiye birimini bünyesine katmıştı. Demirören’in cenazesi, yarın Fatih Camii’nde öğlen namazını müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.