Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçimlerden hemen sonra OHAL’in kaldırılabileceğini açıklaması ile birlikte tüm gözler, OHAL’in süresinin dolacağı 19 Temmuz 2018 tarihine çevrildi. Hükûmet, bu tarihe kadar Meclis’ten bir uzatma talep etmezse, OHAL 19 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla kendiliğinden kalkmış olacak.

OHAL’in kaldırılması ihtimaline yönelik ilk işaretler, Meclis tatile girmeden önce verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bu konuda danışmanlarına bir çalışma yapmaları talimatı verdiği belirtilirken, son altı aydır herhangi bir KHK çıkarılmaması da OHAL’in kaldırılacağı ihtimalini gündeme getirmişti. Erdoğan, OHAL KHK’ları ile başta ekonomi olmak üzere, terörle mücadele dışındaki alanlarda düzenleme yapılmasına itiraz etmişti. Erdoğan, önceki gün ilk kez kamuoyu önünde kaldırılabileceğini açıkladığı OHAL, FETÖ’nün darbe girişiminden sonra 20 Temmuz 2016’da ilan edildi ve bugüne kadar üçer aylık periyotlarla 7 kez uzatıldı. Bu süre içinde FETÖ ve diğer terör örgütleri ile mücadele kapsamında, kamudan ihraçları da içeren 31 adet OHAL KHK’sı çıkarıldı. Bu KHK’ların tamamı Meclis’te görüşülerek kabul edildi. Böylece KHK ile getirilen düzenlemeler, ‘kanunların parçası’ hâline getirildi.



“KHK’LAR GEÇERSİZ OLMAZ”

OHAL’in kaldırılmasından sonra, bugüne kadar çıkarılan KHK’ların geçersiz olacağına dair tartışmalara ise AK Parti’nin en deneyimli hukukçularından, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı son noktayı koydu. Yazıcı “OHAL kalkarsa, KHK’lar geçersiz olmaz. Çünkü bunların tamamı TBMM’de görüşülüp kanunlaştı. Yani KHK’lardaki düzenlemelerin tümü kanunların bir parçası oldu. KHK ile getirilen düzenlemeler kanun gibi uygulamaya devam eder. Sadece, OHAL sebebiyle valilerin veya bakanların kullandığı bazı yetkiler artık geçersiz olur” dedi.