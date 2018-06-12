Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Devlet Bakanı Şerif Ercan vefat etti. 80 yaşında hayatını kaybeden Şerif Ercan 49. Hükûmette Devlet Bakanlığı yapmıştı.

Ercan için yarın TBMM'de tören düzenlenecek. Ercan'ın cenazesi, törenin ardından Cebeci Asri Mezarlık Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verilecek.

ŞERİF ERCAN KİMDİR?

Edirne'de 1938 yılında dünyaya gelen Şerif Ercan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Ercan, 49. Hükûmet'te Devlet Bakanlığı ve 19. Dönem Edirne Milletvekilliği yaptı.