Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırıya ilişkin, "Suruç'taki saldırı Başsavcılıkça tüm yönleriyle soruşturulmaktadır. Milletin iradesine ve demokratik yarışa gölge düşürecek her türlü provokatif eylem ve şiddetten medet umanları kınıyorum." ifadelerini kullandı.