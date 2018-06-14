Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırıya ilişkin, "Suruç'taki saldırı Başsavcılıkça tüm yönleriyle soruşturulmaktadır. Milletin iradesine ve demokratik yarışa gölge düşürecek her türlü provokatif eylem ve şiddetten medet umanları kınıyorum." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Gül: Suruç'taki saldırı tüm yönleriyle soruşturulmakta
14.06.2018 - 22:53 | Son Güncelleme: 14.06.2018 - 22:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Gül, Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırıya ilişkin, "Suruç'taki saldırı Başsavcılıkça tüm yönleriyle soruşturulmaktadır." dedi.
Etiketler : abdülhamit gül,adalet bakanı,ak parti,şanlıurfa,
564711 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/564711.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER