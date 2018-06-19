Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak'ta güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı arama tarama faaliyeti sırasında, teröristlerin daha önceden araziye döşediği belirtilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 3 asker yaralandı.

Yaralı askerler olay yerinden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı diğer askerin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı patlamanın ardından başlatılan operasyonda, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada, 1 asker şehit düştü, 1 asker yaralandı.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonun devam ettiği bildirildi.