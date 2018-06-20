Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP-HDP yakınlaşması CHP mitingindeki HDP bayraklarıyla adeta taçlanmış, bu yakınlaşma iki partinin resmi olmayan ittifaklarını bir kez daha gözler önüne sermişti.

"İNCE SAYESİNDE CHP İLE YAKINLAŞTIK"

24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala HDP'li Ahmet Türk'ten, CHP'ye yakınlıklarıyla ilgili değerlendirmeler geldi. Türk'e göre, CHP ile HDP Muharrem İnce sayesinde daha da yakınlaştı.

HDP'li Türk, "Bir HDP’linin, başka bir partinin mitingini izlemesi kadar doğal bir şey yok. Sayın İnce ile başlayan bir söylemle, CHP’ye karşı olan mesafe de, eskisi kadar uzak değil, kapatmaya çalışıyor. Halk da buna ilgi gösteriyor." diye konuştu.

"DAHA ÖNCE DE UMUT BESLEYEN SÖYLEMLER GELİŞTİRİLMİŞTİ AMA OLMAMIŞTI"

"Daha önce de umut besleyen söylemler geliştirilmiş ama somut bir sonuca gidecek bir açılım oluşturulmamıştı. Umarım, bu defa da böyle olmaz." diyen Türk, "Elbette bu söylemlere değer vereceğiz ama tedbirli de davranacağız. Ama bir umudu görmemezlikten gelmek de siyaseten yanlıştır. Bu söylemleri insanlar dikkatle izleyecek, gerçekleşmesini umut edecektir." dedi.