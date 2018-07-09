Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabineyi açıklamasına kısa bir süre kala dolaşan söylentilere göre, Ayşenur Bahçekapılı yeni kabinede yer alacak isimlerden biris olarak belirtiliyor. Türk siyasetinin önemli isimlerinden birisi olan Ayşe Nur Bahçekapılı kimdir? Hakkında merak edilenler...

Yeni kabinede KİMLER olacak? İsim isim yeni kabine listesi (2018 yeni bakanlar kim oldu ) Yeni kabinede kimler olacak? 2018 yeni kabine listesi açıklandı mı? Yeni bakanlar kimler oldu? Büyük merakla bekleniyor. Yeni kabine açıklandı mı ve yeni bakanlar belli oldu mu? Bugün TBMM’de tarihî bir gün yaşanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de yemin ederek yeni sistemin “ilk başkanı” olarak görevine başlayacak.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI KİMDİR?

AK Parti Grup Başkanvekilliği ve TBMM Başkanvekilliği yapan Ayşe Nur Bahçekapılı, aslen Trabzonlu’dur. 26 Kasım 1954’te Trabzon Maçka’da doğdu. Baba adı Hasan Şefik, anne adı Şahsene’dir. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Sosyal Demokrat Hareket Platformunda Kadın, Eğitim ve Hukuk Atölyelerinin İstanbul Sorumlusu olarak görev üstlendi. 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Sözcülüğü, Türkiye Küba Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, AK PARTİ Grup Başkanvekilliği ve TBMM Başkanvekilliği görevlerinde bulundu.

Eğitimi ve Mesleki Kariyeri

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Serbest avukat olarak çalışmış, 1988-1992 yılları arasında Turgut Kazan’ın başkanlığı döneminde İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri olarak görev yapmıştır. 1997-2005 yılları arasında Eralp Özgen ve Özdemir Özok’un başkanlıkları döneminde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.

Siyasi Kariyeri

Sosyal Demokrat Halkçı Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı yapmıştır. 2007 yılından itibaren İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçilmiştir. Türkiye Küba Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevinde bulunmuş, 2009-2013 yıllarında Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilliği yapmış, Temmuz 2013-Haziran 2015 tarihlerinde TBMM Başkanvekilliği görevlerinde bulunmuştur. Kasım 2015-Haziran 2018 tarihleri arasında tekrar TBMM Başkanvekilliği görevini yürütmüştür.

Özel Yaşamı

Ayşe Nur Bahçekapılı bir süre tiyatro sanatçısı Mustafa Alabora ile evli kalmıştır. Halen bekardır.