Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Faruk Özçelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam açıklayacağı yeni kabinede yer alması beklenen isimlerden oldu. İsmi Gençlik ve Spor Bakanı olarak geçen Faruk Özçelik kimdir? Faruk Özçleik nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Yeni kabinede KİMLER olacak? İsim isim yeni kabine listesi (2018 yeni bakanlar kim oldu ) Yeni kabinede kimler olacak? 2018 yeni kabine listesi açıklandı mı? Yeni bakanlar kimler oldu? Büyük merakla bekleniyor. Yeni kabine açıklandı mı ve yeni bakanlar belli oldu mu? Bugün TBMM’de tarihî bir gün yaşanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de yemin ederek yeni sistemin “ilk başkanı” olarak görevine başlayacak.

Faruk Özçelik kimdir?

1968 yılında Konya İli Hadim İlçesi’nde doğdu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans yaptı.

Ayrıca Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık ile Hukuk Fakültesi Adalet Bölümlerini bitirdi.

Meslek hayatına T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Özçelik, aynı kurumda ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda Müfettiş ve Başmüfettişlik görevlerinde bulundu.

2003-2009 yıllarında T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı olarak, 2009-2014 yıllarında T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Ayrıca;

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği,

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği,

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü(TODAİE) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Halen, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Denetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

26 Ocak 2014 tarihinde gençlik ve spor Bakanlığı Müsteşarı olarak atanmıştır.

Evli ve iki çocuğu bulunmaktadır.

Futbol, voleybol ve atletizm sporları ile ilgilenmektedir.

Fransızca, Arapça ve İngilizce bilmektedir.