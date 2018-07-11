Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon başlattı. 5 ilde başlatılan operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yürütülen operasyonda şu ana kadar çok sayıda kişi gözaltına alındı.

235 kişi hakkında gözaltı kararının olduğu soruşturmada suçlamalar arasında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocuk istismarı, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi, dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma" olduğu kaydedildi.

Adnan Oktar kimdir? | Adnan Oktar nereli ve kaç yaşında? | Adnan Oktar biyografi Adnan Oktar kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi sorular şu sıralarda internette en çok aranan konular arasında yer alıyor. İşte herkesin merak ettiği Adnan Oktar'ın hayatı, yaşı ve kişisel bilgileri...