Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Kapan- Brüksel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Belçika’nın başşehri Brüksel’de düzenlenen “NATO Zirvesi”nin ikinci gününde yoğun diplomasi trafiği vardı. Zirvenin devlet ve hükûmet başkanları düzeyindeki “Afganistan Oturumu”na katılan Erdoğan, daha sonra görüşmelere geçti. Başkan Erdoğan, liderlerin baş başa buluşmalar için ayrılan bölümde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile üçlü görüşme yaptı. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Liderlerin buluşması 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Büyükelçi İbrahim Kalın da katıldı. Öte yandan Erdoğan “Devlet ve Hükûmet Başkanları Toplantısı”nın üçüncü oturumu öncesinde Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile bir süre sohbet etti. Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ise, lider eşlerine Rohingya Müslümanlarının son durumu hakkında bilgi verdi. Emine Erdoğan, söz konusu programında lider eşleriyle samimi sohbetler gerçekleştirdi. Emine Erdoğan’ın, göçmenler ve Arakan gibi mazlum coğrafyalara yaptığı ziyaretlerin bilgisine sahip devlet ve hükûmet başkanları eşleri, kendisinden Rohingya Müslümanlarının son durumu hakkında bilgi aldı. Türkiye’nin devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla bu coğrafyalarla ilgilenmeye devam ettiğini ifade eden Emine Erdoğan, göçmen politikalarının insani bir bakışla oluşturulmasını istedi.