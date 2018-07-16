Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG'nin Münbiç'ten tamamen çekildiği haberleri üzerine "PYD/YPG’nin Münbiç’ten tamamen çekildiğine dair haberleri abartılı buluyoruz. Süreç halen devam ediyor. Devriye güzergahı üzerindeki kontrol noktalarından çekilme sürüyor. Ortak devriye hazırlık çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla Menbiç'ten bu aşamada PYD/ YPG’nin tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.
'YPG Münbiç'ten tamamen çekildi' haberlerine Dışişleri'nden yalanlama
16.07.2018 - 10:47 | Son Güncelleme: 16.07.2018 - 10:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG'nin Münbiç'ten tamamen çekildiği haberleri üzerine "Menbiç'ten bu aşamada PYD/ YPG’nin tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.
Etiketler : münbiç,ypg,
571842 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/571842.aspx
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