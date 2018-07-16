Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG'nin Münbiç'ten tamamen çekildiği haberleri üzerine "PYD/YPG’nin Münbiç’ten tamamen çekildiğine dair haberleri abartılı buluyoruz. Süreç halen devam ediyor. Devriye güzergahı üzerindeki kontrol noktalarından çekilme sürüyor. Ortak devriye hazırlık çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla Menbiç'ten bu aşamada PYD/ YPG’nin tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.