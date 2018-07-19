Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk  Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, yeni görevlerini sınırın sıfır noktasında  Mehmetçikle birlikte kutladı. Teröristlerin bir dönem "Türk askerinin  giremeyeceğini" iddia ettiği, Çukurca kırsalındaki 2 bin 270 rakımlı Dağbaşı Üs  Bölgesi'ne komutanlarla giden Akar, "Çok şükür yukarıdan aşağı süpüre süpüre bu  alçak teröristleri hudutlarımızın dışına attık, teröristleri takibe devam  ediyoruz" dedi. 

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral  Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile yurt  içindeki ilk ziyaretini sınır birliklerine yaptı. Bakan Akar ve komutanlar, dün  akşam saatlerinde uçakla Hakkari'ye geldi.

Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'ndan 3. Piyade Tümen  Komutanlığına geçen Akar, harekat merkezinde teröristle mücadele operasyonlarına  ilişkin bilgi aldı, direktifler verdi. Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler  ve kuvvet komutanları daha sonra askeri helikopterlerle, teröristlerce  "girilemez" olarak nitelendirilen Çukurca'daki 2 bin 270 rakımlı Dağbaşı Üs  Bölgesi'ne gitti.

Yoğun operasyonların ardından temizlenen bölgedeki faaliyetlere  ilişkin bilgi alan Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, bölücü terör örgütü  mensuplarıyla göğüs göğüse çarpışarak büyük bir kahramanlık destanı yazan  şehitler için yaptırılan anıtı da ziyaret etti.

"Bizim amacımız..."

Üs bölgesinde görevli Mehmetçik'le bir araya gelen Akar, Milli Savunma  Bakanlığı görevine atandığını, Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinde de  değişikliklerin olduğunu hatırlattı. "Yeni görevlerimize yönelik kutlamayı burada  Dağbaşı'nda sizlerle birlikte yapalım istedik" diyen Akar, Mehmetçik'in bölgede  çok önemli görevleri yerine getirdiğini vurguladı.

Yapılanların her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyleyen Bakan Akar,  güvenlik güçlerinin vatan topraklarının teröristlerden temizlenmesi için azim ve  kararlılıkla çalıştığını belirtti.

Terörle mücadeleye yönelik başlatılan yeni safha kapsamında önemli  başarıların kazanıldığını ifade eden Akar, "Geçmiş yıllarda bu bölgelerde  teröristler vardı. Çok şükür yukarıdan aşağı süpüre süpüre bu alçak teröristleri  hudutlarımızın dışına attık, takibe devam ediyoruz. Gece gündüz, yaz kış, dağ  bayır demeden başta FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleri olmak üzere, her  türlü tehdit ve tehlikeye karşı terörle mücadele en son terörist etkisiz hale  getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam ettirilecektir." dedi.

Bakan Akar, iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduklarını belirterek,  Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak konusunda en ufak taviz verilmeyeceğini  de vurguladı.

Askerlerden her zaman tetikte olmalarını isteyen Akar, "Bizim  amacımız, herbirinizin vatan görevini, hakkı, namusu, şerefiyle yaptıktan sonra  sağ salim sevdiklerinize kavuşmanızı sağlamaktır. Biz, komutanlarınız hepimiz  bunu yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Akar, verdiği örneklerle  görev sırasında dikkatli olmanın önemine değindi.

Konuşma sonrasında Bakan Akar ve komutanlar, beraberinde getirdikleri  ev yapımı kekleri askerlerle birlikte yedi. Kekleri kesen Akar, üs bölgesi  personeli ve komutanlara elleriyle ikram etti.

Duygulandıran telefon görüşmesi

Bakan Akar, üs bölgesinde görevli bazı askerlerin aileleriyle de  telefonla görüştü. Dağbaşı Üs Bölgesi Komutanı Binbaşı Ersoy Eray'ın eşiyle  konuşan Bakan Akar, ailenin iki çocuğunun eğitimlerini sordu. Çocukları  başarılarından dolayı tebrik eden Akar, "Babaları burada vatan ve millet için çok  üstün şeyler yapıyorlar" diye konuştu. Telefon görüşmesi sırasında gözleri dolan  Akar,  Mehmetçiklerin ailelerinin de büyük fedakarlıklar yaptığını belirtti.

Bir erin de eşi ve 4 yaşındaki Umut isimli oğluyla telefonda görüşen  Akar, küçük çocuğa babasının selamını iletti. Babasının Umut'u çok sevdiğini  aktaran Akar, "Baban bir kahraman. Vatan, millet için çok büyük işler yapıyor"  diye konuştu. Erin eşiyle de görüşen Akar, "Kahraman, fedakar bir eşin var.  Burada vatan ve millet için büyük fedakarlıklar, kahramanlıklar yapıyor. İnşallah  sağ salim dönünce birlikte olacaksınız ve vatana, millete hizmet etmenin verdiği  gururla yaşayacaksınız." diye konuştu.

İnceleme ve denetlemelerin ardından Bakan Akar ve komutanlar,  helikopterlerle Hakkari merkeze geldi. Buradan Valiliğe geçen Akar ve  beraberindekiler, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ile görüştü.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları  ziyaretlerinin ardından geceyi Hakkari'de geçirdi.

 