Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, tutuklu yargılandığı davada tahliye edilerek ev hapsine alınan ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Amerika Birleşik Devletleri, büyük bir Hıristiyan, aile adamı ve harika bir insan olan Pastor Andrew Brunson'ı uzun süredir tutuklu yargılayan Türkiye'ye büyük yaptırımlar uygulayacak. Brunson büyük acı çekiyor. Bu masum inanç adamı hemen serbest bırakılmalı!" dedi.

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Trump'ın Yardımcısı Mike Pence de, Trump'tan dakikalar önce yine twitter hesaından bir mesaj paylaşarak "Eğer Türkiye, papaz Andrew Brunson 'ı acil olarak serbest bırakmazsa ve onu evi olan Amerika'ya göndermezse, Amerika Birleşik Devletleri bu masum inanç adamı özgür olana kadar Türkiye 'ye önemli yaptırımlar uygulayacaktır" dedi.