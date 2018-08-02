Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doların 5 lirayı aşmasının ardından açıklama yapan Hazine Bakanı Albayrak, piyasalarda olumsuz hava oluşması için yapılan bu hamlelerin boşa çıkacağını söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin diplomasi ve yapıcı çabalarla sonuçlanmasını istediğini ifade eden Albayrak, Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı bizim için kabul edilebilir değildir. Sürecin, güçlü tarihi geçmişe ve müttefikliğe sahip iki ülke ilişkilerine uygun şekilde, diplomasi ve yapıcı çabalarla sonuçlanması önceliğimizdir.



Bu yanlışta ısrar edilmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun Türkiye’ye ve Türk ekonomisine etkisi sınırlı olacaktır. Gelişmeler sonrası ekonomiye yönelik ataklar kısa dönemlidir. Bu süreç içerisinde, spekülatif hamlelerle piyasalarda olumsuz hava oluşması için yapılan girişimlerin tamamı da boşa çıkacaktır.

Ekonomik dengelemenin akabinde, ekonomimizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme üzerine oturacağından ve Türkiye’nin güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın.