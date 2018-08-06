Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Işık’ın Gazi Üniversitesi’ne girebilmek için FETÖ’nün desteğiyle kendisine kadro tahsis ettirdiği, bunun için de kayınpederi Ali Alkan’ın örgüt üyeliğinden yargılanan eski rektör Süleyman Büyükberber ile görüştüğü öne sürüldü. “FETÖ üyesi olmak” suçlamasından tutuklanan Işık’ın ifadesinde, FETÖ elebaşının doktoru Tuncay Delibaşı, Gülen’in halasının oğlu tutuklu Kazım Avcı, örgütün Ankara imamı firari Cemil Koca ile görüşmelerine ilişkin beyanlarda bulundu. Işık, “Tuncay Delibaşı’yı tanıyorum. 2006 yılında uzman olduktan sonra Sağlık Bakanlığı Numune Hastanesine atamam yapılınca tanıdım. Çünkü ben asistandım. Kendisi de orada hocaydı. Delibaşı asistan olduğu dönemde bir efsaneydi. Eli kolu uzundu. Hastanedeki bir hekim gibi yaşamaz, sık sık yurt dışına çıkardı” dedi.



Örgüte ait Bank Asya’daki hesabıyla ilgili Işık “Çocukların okul taksitlerini ödemek adına eşim A.Alkan Işık adına açılmıştır. Suçlamayı kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı. Işık ABD ziyaretine ilişkin ise, “2008-2009-2010-2012-2015 yıllarında gittim. Hepsine üniversite ve kongreler için gittim. Kongreler için 5 gün kaldım. 2015 yılında ise 3 ay kaldım. ABD’ye gittiğim dönemde Pensilvanya’ya gitmedim. İstihbarat veya askerî yetkililerle temasım olmadı” iddiasında bulundu.