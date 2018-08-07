ABD'nin İran'a yeniden yaptırım uygulaması dünyayı sarsıyor.
Tahran yönetiminin müttefiki Rusya, dakikalar önce yaptığı açıklamayla yaptırımları kınadı.
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararları aradan çıkartan tek taraflı tüm yaptırımları kınıyoruz. ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları tekrar uygulamaya koyması nedeniyle hayal kırıklığına uğradık" denildi.
Buna karşın, İran bugün Moskova yönetimini eleştirdi.
İran’ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Temsilcisi Hüseyin Kazımpur Erdebili, Rusya'yı ABD’nin ambargosuna destek olmakla suçladı.
Rusya'nın günlük petrol üretiminde artış sağlama kararına atıf yapan Erdebili, "Rusya ve Suudi Arabistan günlük petrol üretiminde artış sağlayarak, ABD’nin İran ambargosuna destek oluyor" dedi.