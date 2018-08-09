Son dakika haberi! Hakkâri Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensuplarınca Irak’ın kuzeyinden havanlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırı sonucu 1 askeri personel ağır, 5 askeri personel ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkâri Devlet Hastanesine kaldırılırken, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.
Son dakika! Hakkâri’de PKK'dan hain saldırı: 6 asker yaralı
09.08.2018 - 13:27 | Son Güncelleme: 09.08.2018 - 13:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika! Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'lılar tarafından düzenlenen havanlı saldırı sonucu biri ağır 6 asker yaralandı.
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