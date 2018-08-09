Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakarette bulunan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale gözaltına alındı.

HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIMI SEBEBİYLE GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale hakkında soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine Mehmet Ali Başkale İstanbul'da gözaltına alındı.

İNÖNÜ: ASLA KABUL EDEBİLECEĞİM BİR ŞEY DEĞİLDİR

Mehmet Ali Başkale sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır hakaret içeren paylaşımlarda bulunmuş, konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kalan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ise "Belediye personelimizin Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edilmiştir. Eleştiri ve hakareti birbirine karıştırmak, seçilmişlere karşı uygunsuz dil kullanmak asla kabul edebileceğim bir şey değildir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullanmıştı.