Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

24 Haziran'da küsüratı söylemeyelim yüzde 77 oy ile destek veren, Cumhurbaşkanlığını şahsıma layık gören tüm Gümüşhaneli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Kardeşlerim bu gelişte şu yapılanları görüyorsunuz değil mi? Biz size hizmetkar olarak bu adımları attık. Ordu'ya sel felaketi nedeniyle uğrayacağız. Sonra Rize'ye geçeceğiz oradaki kardeşlerimize şükranlarımızı sunacağız. Trabzon'da da hemşehrilerime sesleneceğim. Bu haftasonunu dolu dolu Doğu Karadeniz'de geçireceğiz.

NEYMİŞ DÖVİZMİŞ, GEÇİN O İŞİ GEÇİN

Ben size hep ne dedim? Biz Ferhat'sak, siz Şirin'siniz. Dağları dele dele geliyoruz. Resmi açılışı yaptık. Zigana'da bitsin Trabzon buradan 20 dakika. Bütün bunlar bir aşk işi aşk. Aşıksanız, dertliyseniz olur. Biz dertliyiz, bu millete aşığız. Neymiş dövizmiş, neymiş dolarmış. Geçin o işi geçin.

TÜRKİYE BİR DEĞİŞİMİ YAŞIYOR

Bu para pul maka mevki meselesi değil. Türkiye 24 Haziran'da sıradan bir genel seçim yaşamadı. Aynı zaman yönetim sistemi değişti. Bununla inkılabi bir değişim yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ilk kez uygulanmaya başlandı. Kabinemizi belirledik. Ardından atamaları yaptık. İnce eledik sık dokuduk. İnşallah bu süreci devam ettiriyoruz. Devletimizin işleyişinde en ufak bir zaafiyetin oluşmaması için büyük gayret gösteriyoruz.Hiç bir sıkıntı millete hizmet edememenin bahanesi olamaz. Ana muhalefet partisi tüm enerjisini koltuğa harcıyor. Partililer de getirmiş koltuğu Genel Merkezin önüne koymuş Şimdi biz de kongre yapacağız. Var mı sıkıntı? Yok.

İDDİALI KONUŞUYORUM, DÜNYAYA ÖRNEĞİZ

Biz dünya demokrasisinde örneğiz. İddialı konuşuyorum. Birileri koltuğunu korumak için her türlü siyasi cambazlığa başvurabilir. Ama biz asla böyle bir hareket değiliz. Anamuhalefet partisi Cumhurbaşkanı adaylarına hakaret etme yarışı yaparken biz geçen hafta 100 günlük icraat programımızı açıkladık. Şimdi bakan arkadaşlarımız adım adım hayata geçiriyor. Yaptıklarımızın hesabını yine millete vereceğiz birilerine değil. Biz hesabımızı halka ve hakka veririz.

YENİ DÖNEMDE ÇALIŞMAYA DEVAM

Türk siyasetinin popülizm bataklığına düşmesine rıza göstermedik. Yeni dönemde de aynı ilkeyle çalışmaya devam ediyoruz. Biz ilanihaye sağ kalacak mıyız? Cumhurbaşkanı olsan da gideceksin, Başbakan olsan da öleceksin. Eninde sonunda seni mezara gömecekler. Hocaefendi de 'Cumhurbaşkanı niyetine' demeyecek 'er kişi niyetine' diyecek. Sonra götürüp gömecekler. Benim aziz milletim 'İyi bir cumhurbaşkanım vardı, çok hizmet etti' diyorsa ne mutlu bize.