Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kayseri ve Hatay'da da hissedildi.
Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem! | Kahramanmaraş deprem, son depremler
19.08.2018 - 18:42 | Son Güncelleme: 19.08.2018 - 18:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kayseri ve Hatay'da da hissedildi.
Etiketler : osmaniye,deprem,
576914 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/576914.aspx
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