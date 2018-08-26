TSK'dan yapılan açıklamada, "Ağrı Doğubayazıt kırsalında devam eden hava destekli operasyonlar neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı Gri Listesinde yer alan “Tolhildan” kod adlı Fecri Demir olduğu tespit edilmiştir." denildi.
TSK duyurdu! Gri listede yer alan terörist Fecri Demir öldürüldü
26.08.2018 - 19:22 | Son Güncelleme: 26.08.2018 - 20:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK'dan yapılan açıklamada, "Ağrı Doğubayazıt kırsalında devam eden hava destekli operasyonlar neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı Gri Listesinde yer alan “Tolhildan” kod adlı Fecri Demir olduğu tespit edilmiştir." denildi.
Etiketler : tsk,ağrı,tolhildan,
577801 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/577801.aspx
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