MHP Genel Merkezi önünde bulunan polis noktasında A.Ç. isimli polis memuru, silahını temizlerken yanlışlıkla kendisini vurdu. Silah sesi üzerine diğer arkadaşlarının müdahalesi ile hastaneye kaldırılan polis memurunun tedavi altına alındığı öğrenildi.
MHP Genel Merkezi önünde silah sesi duyuldu
27.08.2018 - 16:49 | Son Güncelleme: 27.08.2018 - 16:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi önünde duyulan silah sesi polisi alarma geçirdi.
Etiketler : mhp,
577926 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/577926.aspx
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