Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Merkezi önünde bulunan polis noktasında A.Ç. isimli polis memuru, silahını temizlerken yanlışlıkla kendisini vurdu. Silah sesi üzerine diğer arkadaşlarının müdahalesi ile hastaneye kaldırılan polis memurunun tedavi altına alındığı öğrenildi.