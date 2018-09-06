Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin beka sorunuyla karşı karşıya olduğunu ifade ederek, Mart 2019’daki yerel seçimlerde ittifak mesajı vermişti. Bahçeli, yerel seçimlerde ittifak konusunda özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’i ile kayyum yönetimindeki belediyelere işaret etmişti. Bahçeli’nin açıklamalarının ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yerelde ittifak önerisine yeşil ışık yakmıştı.

MHP, yaşanan gelişmeler üzerine yerelde ittifak konusunu Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında değerlendirecek. MYK bugün Bahçeli’nin liderliğinde toplanacak. MHP lideri Bahçeli, partisinin yetkili organlarıyla görüşerek bazı Büyükşehirlerde ve kayyum yönetimindeki belediyelerde yapılabilecek ittifakın kapsamını belirleyecek. Hangi il ve ilçelerde ortak aday çıkarılabilir konusu masaya yatırılacak. Çıkarılacak ortak adayların toplumu ayrıştıran söylem ve eylemlerden uzak kalan, halkın hem seveceği hem de gelecek vadeden kişiler arasından seçilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

MHP, yerel seçimlere hazırlık konusunda ittifakı göz önünde bulundurarak devam edecek. Bahçeli, parti kurmaylarının yerel seçim çalışmalarını ittifaka göre yapmalarını isteyecek.

AF İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA

Af konusunu her fırsatta yineleyen MHP lideri Bahçeli, yürütülen yasa çalışmaları hakkında da bilgi alacak. Bahçeli, çalışmaların tamamlanmasın ardından af teklifini yeni yasama yılında TBMM’ye sunacaklarını ifade etmişti. Diğer yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli’nin yakın zamanda yerelde ittifak konusunu baş başa görüşeceği belirtiliyor. Bu görüşmede ittifakın yapılıp yapılmayacağı netleşecek.

