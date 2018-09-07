Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'deki krize çözüm bulmak için Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen kritik zirve sona erdi. İkili görüşmelerin ardından canlı yayında üçlü görüşme gerçekleştirildi. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ateşkes' çağrısı damga vurdu. Zirvenin ardından 12 maddelik sonuç bildirisi yayımlandı.

Amerikan Washington Post gazetesinin, Amerikan Dışişleri Bakanlığından yetkililere dayandırdığı habere göre, "Trump, Suriye'de süresiz olarak kalmaya karar verdi." denildi.

ABD ASKERİ, SURİYE'DE KALMAYA DEVAM EDECEK

ABD Başkanı Donald Trump beş ay önce Suriye'den çekilmek istediğini açıklamıştı. Yeni stratejide Amerikan askeri belirsiz süreyle Suriye'de kalmaya devam edecek.

ABD, İRAN ASKERLERİNİN SURİYE'DEN TAMAMEN ÇEKİLMESİNİ TALEP EDİYOR

Amerikan yönetimi, Suriye politikasında önüne yeni hedefler koydu. İran askerlerinin Suriye'den tamamen çekilmesi talep ediliyor.

Yeni stratejiye göre İran askerleri çekilene ve ülkede istikrarlı ve tüm tarafların kabul edeceği bir hükümet kurulana kadar Amerikan askerlerinin bu ülkede kalması planlanıyor.