Marmara, Ege, Akdeniz... Meteoroji uyardı! Alerjisi olanlar dikkat, hazırlıklı olun

Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu geldi. Raporda ülke genelinde parçalı ve yer yer az bulutlu havanın etkili olacağı belirtilirken, bazı bölge ve illerde kuvvetli yağış bekleniyor. Ayrıca Marmara, Ege ve Batı Akdeniz için toz taşınımı uyarıları yapılıyor. İşte bölge bölge, il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu değerlendirme raporunu yayımladı. Rapora göre ülke genelinin parçalı ve az yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Güney Doğu Anadolu'nun doğusu, Güney Doğu Anadolu ile Ankara'nın kuzeyi ve doğusu, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Çankırı ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari, Van’ın güney ve doğusu, Şırnak’ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; 21.05.2024 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Hakkari, Van’ın güney ve doğusu, Şırnak’ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE 13°C , 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C , 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 12°C , 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 14°C , 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 14°C , 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 19°C , 34°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 19°C , 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 18°C , 34°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 20°C , 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C , 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 16°C , 31°C

Parçalı bulutlu

HATAY 19°C , 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Ankara'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C , 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde kuzey ve güneyi kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 14°C , 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C , 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 14°C , 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinde Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C , 25°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 12°C , 26°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 16°C , 20°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 11°C , 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C , 27°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 12°C , 22°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 10°C , 26°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 12°C , 19°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari, Van’ın güney ve doğusu, Şırnak’ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 4°C , 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 3°C , 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 14°C , 29°C

Parçalı bulutlu

VAN 7°C , 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğu'sunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinde bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C , 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 18°C , 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 15°C , 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 22°C , 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı