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Konya'da yol kırmızıya boyandı! Karpuz yüklü kamyonet devrildi, yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Konya, Trafik Kazası, Yaralılar, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da karpuz taşıyan bir kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj bariyerine çarparak yola devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, kamyonetten etrafa saçılan karpuzlar karayolunu kırmızıya boyadı.

Tüm karpuzlar saçıldı, yol kırmızıya boyandı... Konya'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere çarparak devrildi Kazada 2 kişi yaralanırken, karpuzlar yola saçıldı.

Olay, saat 14.45 sıralarında Konya-Ankara Karayolu Kulu ilçesi ile Ömeranlı Mahallesi arasındaki Zincirlikuyu Kavşağı yakınında meydana geldi.

Konya'da yol kırmızıya boyandı! Karpuz yüklü kamyonet devrildi, yaralılar var - 1. Resim

Konya'dan Kulu istikametine seyir halinde olan S.D. (46) idaresindeki 40 KB 569 plakalı Ford marka kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj bariyerine çarparak yola devrildi. 

Konya'da yol kırmızıya boyandı! Karpuz yüklü kamyonet devrildi, yaralılar var - 2. Resim

Kazada araç sürücüsü ve yanında bulunan C.D. (23) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya'da yol kırmızıya boyandı! Karpuz yüklü kamyonet devrildi, yaralılar var - 3. Resim

Öte yandan, devrilen kamyonetteki karpuzlar yol saçıldı. Kırmızıya boyanan yol, yapılan temizlik çalışmaları sonrası tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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