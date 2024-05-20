Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ve sivil anayasa vurgusunu yineledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada yeni ve sivil bir anayasa vurgusunu yineledi. Erdoğan, "Yamalı bohçaya dönüşen 82 anayasasıyla ağır aksak bugünlere kadar gelebildik. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü üzülerek ifade ediyorum darbe anayasası ile karşıladık ve geçirdik. Bunu Türk siyaseti adına bir eksiklik olarak gördüğümü daha önce de dile getirdim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacını vurgulayan Erdoğan, mevcut anayasa için "yamalı bohça" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

"100. YIL DÖNÜMÜMÜZÜ DARBE ANAYASASIYLA GEÇİRDİK"

Adliyenin kapısını adaletin kapısına dönüştürmek için pek çok adım attık. Hükümetlerimiz döneminde milletimizin takdiriyle gerçekleştirilen anayasa değişiklikleri mevcut anayasanın artık kangrene dönüşmüş sorunlarını giderdi. Yamalı bohçaya dönüşen 82 anayasasıyla ağır aksak bugünlere kadar gelebildik. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü üzülerek ifade ediyorum darbe anayasası ile karşıladık ve geçirdik. Bunu Türk siyaseti adına bir eksiklik olarak gördüğümü daha önce de dile getirdim.

SİYASET, SİVİL ANAYASA YAPABİLECEK KUDRETTE

85 milyon olarak yeni yüzyılda yeni anayasa ülküsünü gerçeğe dönüştürmemiz gerektiğine inanıyorum. Bunu kendimiz için istemiyoruz, Türkiye'nin buna ihtiyacı var, milletimizin buna ihtiyacı var. Gelecek nesiller özgürlükçü bir anayasa ile yönetilmeyi hak etmektedir. Siyaset, sivil anayasa yapabilecek kudrette.