Naci Görür, Elazığ'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi

Elazığ'da 4 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede paniğe yol açtı. Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası açıklamada bulunarak, "Elazığ 2020 depreminin olduğu Doğu Anadolu fay zonu. 2023 Maraş depremlerinden sonra bu sarsıntılar normaldir" ifadelerine yer verdi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15:28'de gerçekleşen deprem, yerin 4.55 kilometre hissedildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Görür'ün değerlendirmesi şöyle:

KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİNE İŞARET ETTİ

Arkadaşlar Elazığ, Sivrice/Yedigöze’nin hemen kuzeyinde 4,0 deprem oldu. Elazığ 2020 depreminin olduğu Doğu Anadolu fay zonu. 2023 Maraş depremlerinden sonra bu sarsıntılar normaldir, endişe etmemek gerekir.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Elazığ Valiliği, "AFAD’dan alınan bilgiye göre; Sivrice ilçesinde 20/05/2024 tarihinde saat 15:28’de 4.0 (ML) büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında saat 15:41 itibariyle ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir" ifadelerine yer verdi.