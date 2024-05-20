Az önce Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi (20 Mayıs)

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mayıs 2024 15:44 - Güncelleme: 20 Mayıs 2024 15:49 - Güncelleme:

Elazığ, Deprem, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi aracılığıyla son dakika olan tüm sarsıntıların nerede, kaç şiddetinde olduğuna ulaşabiliyoruz. Bugün sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Elazığ'da deprem mi oldu araştırıyor. Son depremler haberleri...