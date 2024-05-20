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Az önce Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi (20 Mayıs)

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Az önce Elazığ&#039;da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi (20 Mayıs)
Elazığ, Deprem, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi aracılığıyla son dakika olan tüm sarsıntıların nerede, kaç şiddetinde olduğuna ulaşabiliyoruz. Bugün sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Elazığ'da deprem mi oldu araştırıyor. Son depremler haberleri...

Gün içerisinde meydana gelen depremlere son veriler aracılığıyla ulaşabiliyoruz. 14.41'de Elazığ'da olan sarsıntının ardından bir tane daha oldu. Vatandaşlar Kandilli Rasathanesi listesini araştırmaya başladı.

20 Mayıs günü 15.28'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.

Son veriler şöyle:

Az önce Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi - 1. Resim

AFAD SON VERİLER

AFAD sayesinde 20 Mayıs günü hissedilen tüm sarsıntıların büyüklüğüne, saatine ve yerine ulaşabiliyoruz. Bugün Antalya, Muş, Van, Çanakkale, Balıkesir gibi illerimizde olan depremlere en hızlı şekilde erişebiliyoruz.

Az önce Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
AFAD duyurdu: Elazığ'da deprem! İşte ilk veriler...
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